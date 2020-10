Sport x Internacional: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), pela 16ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado com duas vitórias seguidas, o mira em mais um triunfo sobre o Sport, nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 16ª rodada do Campenato Brasileir, para seguir na luta pelo título. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Sport x Internacional DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no canal RBS TV, além do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o na última rodada, o Sport chegou ao seu segundo jogo sem saber e agora entra em campo nesta quarta-feira (14), pensando apenas nos três pontos, enquanto o Internacional também busca mais uma vitória fora de casa.

Para o duelo, o técnico Eduardo Coudet deve contar com o retorno de Edenilson, que cumpriu suspensão na última rodada.

Por outro lado, o lateral-direito Heitor, que vinha sendo titular depois da lesão de Saravia, deve ficar fora após sentir desconforto muscular. Rodinei pode ser o seu substituto.

Bom dia, torcida colorada! Vamos para a última atividade antes da viagem ao Recife. #VamoInter pic.twitter.com/WimXl6kIn5 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 13, 2020

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei (Heitor), Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme; Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Maidana (Chico) e Adryelson e Sander (Luciano Juba); Marcão Silva, Ricardinho, Leandro Barcía, Thiago Neves e Marquinhos (Lucas Mugni); Hernane Brocador.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA RB 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 8 de outubro de 2020 Internacional 2 x 1 -PR Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 16h15 (de Brasília) x Internacional 22 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 Sport 1 x 2 Botafogo Campeonato Brasileiro 11 de outubro de 2020

Próximas partidas