Sport x Guarani: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (28), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Sport e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (28), na Ilha do Retiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após a saída surpreendente de Lisca, o Leão assinou com o técnico Claudinei Oliveira, que fará a sua estreia no comanda da equipe nesta quinta.

Na zona de rebaixamento, com 19 pontos, o Guarani vem de dois empates e uma derrota nos últimos três jogos.

Para o confronto, o técnico Mozart não poderá contar com o zagueiro Derlan e o atacante Lucão do Break, suspensos com três cartões amarelos.

Em 41 jogos disputados entre as equipes, o Guarani soma 14 vitórias, contra 11 do Sport, além de 16 empates. No primeiro turno, empataram sem gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sport: Carlos Eduardo; Ezequiel, Fábio Alemão, Sabino e Sander; Fabinho, Blas Cáceres, Bruno Matias, Thiago Lopes e Luciano Juba; Kayke.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Diogo Mateus (Lucas Ramon), Ernando, João Victor e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade (Madison) e Isaque; Júlio César; Bruno José e Nicolas Careca.

Desfalques da partida

Sport:

Thyere e Ewerthon: lesionados

Guarani:

Lucão do Break e Derlan: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Eliel, Giovanni Augusto e Ronaldo Alves: lesionados

Quando é?

JOGO Sport x Guarani DATA Quinta-feira, 28 de julho de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Rener Santos de Carvalho (AC)

Quarto árbitro: Deborah Cecilia Cruz Correia (PE)

VAR: Rafael Traci (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Vila Nova Série B 19 de julho de 2022 Sampaio Corrêa 4 x 1 Sport Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Criciúma Série B 2 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Ituano x Sport Série B 9 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Guarani

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 0 Guarani Série B 20 de julho de 2022 Guarani 1 x 1 Brusque Série B 24 de julho de 2022

Próximas partidas