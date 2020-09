Sport x Fluminense: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela 11ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando o jogo de volta da quarta fase da Copa do , o visita o Sport neste domingo (20), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Sport x Fluminense DATA Domingo, 20 de setembro de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Atlético-GO na Copa do Brasil, o Fluminense entra em campo contra o Sport no Brasileirão com equipe mista já pensando no duelo de volta da quarta fase da competição nacional.

Dodi, Michel Araújo e Nenê, serão poupados, enquanto o técnico Odair Hellmann ainda não decidiu o companheiro de Luiz Henrique no ataque.

Já o Sport não sabe o que é vencer há duas rodadas (uma derrota e um empate) e busca o reencontro da vitória em casa.

O técnico Jair Ventura poderá ter o novo reforço Thiago Neves, regularizado.

Por outro lado, Sander, expulso contra o , cumprirá suspensão. Juba será o substituto.



Escalação do Fluminense: Muriel; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Hudson, André (Marcos Paulo) e Ganso; Yago, Wellington Silva (Marcos Paulo) e Luiz Henrique.

Escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Ronaldo Henrique, Ricardinho e Mugni (Thiago Neves); Barcia, Rogério e Hernane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Fluminense 1 x 0 16 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Campeonato Brasileiro 28 de setembro de 2020 21h (de Brasília) x Fluminense Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 11h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020 Palmeiras 2 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

Próximas partidas