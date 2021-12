Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Flamengo enfrenta o Sport nesta sexta-feira (3), na Arena Pernambuco, às 20h (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Flamengo DATA Sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 LOCAL Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Bernardi (RS)

Quarto árbitro: Tiago Nascimento PE)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Auxiliar VAR: Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?

O Flamengo já está no aeroporto e daqui a pouco embarca para Recife. ✈️ #VamosFlamengo pic.twitter.com/kwvoapSdha — Flamengo (@Flamengo) December 2, 2021

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, na Arena Pernambuco. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Qual o canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem chances de conquistar o tri do Brasileirão, o Flamengo volta a campo nesta sexta-feira após vencer o Ceará na última rodada.

Do outro lado, o Sport, com 19 pontos e na penúltima colocação na tabela de classificação da Série A, deve entrar em campo com força máxima.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Matheuzinho, Léo Pereira, Gustavo Henrique e Ramon (Renê); Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Diego; Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Sport: Mailson; Sander, Sabino, Rafael Thyere e Ewerton; Hernanes, Marcão, José Welison e Gustavo; Mikael e Everton Felipe.

Mais artigos abaixo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Flamengo Libertadores 28 de novembro de 2021 Flamengo 2 x 1 Ceará Brasileirão 1 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Santos Brasileirão Série A 6 de dezembro de 2021 20h (de Brasília) Atlético-GO x Flamengo Brasileirão Série A 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 0 Bahia Brasileirão Série A 19 de novembro de 2021 São Paulo 2 x 0 Sport Brasileirão Série A 28 de novembro de 2021

Próximas partidas