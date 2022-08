Sport x CSA: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (13), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e CSA se enfrentam neste sábado (13), na Arena Pernambuco, a partir das 16h (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view e no streaming.

Tentando se aproximar do G4, o Sport recebe o CSA pressionado por melhores resultados. A equipe, agora, comandada por Claudinei Oliveira vem de uma derrota para o Ituano e precisa vencer para subir na tabela.

Para o duelo, o time terá as ausências de Rafael Thyere e Ezequiel, mas deverá manter a dupla de ataque entre Kayke e Vágner Love.

Do outro lado, o CSA tem agora como técnico Roberto Fernandes, que, na apresentação, disse que o time precisa de, pelo menos, sete vitórias para escapar da zona de rebaixamento. A equipe já não contará com o zagueiro Wellington Nascimento, que deve ser negociado com o Avaí.

Prováveis escalações

Possível escalação do Sport: Eduardo; Ewerthon, Alemão, Sabino, Sander; Fabinho, Pedro, Denner e Luciano Jubá; Kayke e Vágner Love.

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Everton Silva, Werley, Lucão, Renan; Geovane, Canteros, Gabriel; Lucas Barcelos, Osvaldo e Elton.

Desfalques da partida

Sport:

Rafael Thyere, Ronaldo Henrique e Ezequiel: lesionados

CSA:

Ernandes, Cedric, Clayton e Gabriel Tonini: lesionados

Quando é?

JOGO Sport x CSA DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Arena Pernambuco - São Lourenço da Mata, PE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Mendonça da Silva (PR)

Assistentes: Ivan Carlos e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins (PE)

VAR: Jose Claudio Rocha (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Criciúma Série B 2 de agosto de 2022 Ituano 4 x 1 Sport Série B 9 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Tombense x Sport Série B 18 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília) Sport x Chapecoense Série B 23 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 CSA Série B 6 de agosto de 2022 CSA 1 x 0 Brusque Série B 9 de agosto de 2022

Próximas partidas