Sport x Criciúma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (2), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Sport e Criciúma se enfrentam nesta terça-feira (2), na Ilha do Retiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois de dois empates e uma derrota, o Sport venceu o Guarani por 2 a 1 na última rodada, e agora busca mais três pontos para seguir na luta pelo G-4. Atualmente, aparece na sétima posição, com 30 pontos, sete a menos que o Grêmio, quarto colocado.

A principal novidade do Leão pode ser a estreia do atacante Vágner Love, novo reforço da equipe.

"Ele chegou bem, percentual de gordura baixo, nível de força excelente, faltando somente um pouco de condição cardiovascular, mas é normal pelo tempo que ele não vinha jogando. Eu acho que na próxima partida ele participa sim", afirmou Claudinei Oliveira.

"A gente pretende utilizá-lo como um 9, mas ainda precisamos entender como vai ser esse 9. Se ele vai sair da área ou se vai ficar mais próximo da área. Vamos criar mecanismos para favorecer e que ele possa terminar a jogada", completou.

O lateral-esquerdo Sander, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo.

Do outro lado, o Criciúma, sem perder há dois jogos (uma vitória e um empate), aparece em nono, com 28 pontos.

Para o confronto, o técnico Cláudio Tencati terá o retorno de Marcelo Hermes, que cumpriu suspensão no empate com o Londrina.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Criciúma soma sete vitórias, contra cinco do Sport, além de quatro empates. No primeiro turno, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do SPORT: Carlos Eduardo; Pedro Naressi (Bruno Mathias), Chico, Sabino e William Oliveira; Fabinho, Ronaldo, Denner e Thiago Lopes; Luciano Juba e Kayke.

Possível escalação do CRICIÚMA: Gustavo; Cristovam, Rodrigo, Bocanegra e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson, Gustavo Cazonatti e Marquinhos Gabriel; Thiago Alagoano e Lohan.

Desfalques da partida

Sport:

Sander: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Criciúma:

Hygor, Rafael Bilu e Tiago Marques: lesionados

Quando é?

JOGO Sport x Criciúma DATA Terça-feira, 02 de agosto de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade e Lehi Sousa Silva (DF)

Quarto árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior (PE)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 4 x 1 Sport Série B 23 de julho de 2022 Sport 2 x 1 Guarani Série B 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Sport Série B 9 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Sport x CSA Série B 13 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Criciúma

JOGO CAMPEONATO DATA Londrina 1 x 1 Criciúma Série B 30 de julho de 2022 Criciúma 3 x 0 Atlético Tubarão Série B 31 de julho de 2022

Próximas partidas