Sport x CRB: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta segunda-feira (23) para Sport x CRB, pela nona rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Embalado com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos, o Sport busca assumir a vice-liderança provisória da Série B. Atualmente, o Leão aparece na terceira posição, com 15 pontos. Dois a menos que o Bahia.

Do outro lado, o CRB vem de vitória sobre o Londrina por 1 a 0, e busca emplacar a segunda vitória consecutiva na Segundona e a primeira fora de casa.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Ilha do Retiro, o Sport pode ter em campo a base da equipe que empatou com o Novorizontino sem gols na última rodada.

Blas Cáceres e Denner, machucados, são desfalques certos, enquanto Bill é tratado como dúvida.

Do outro lado, o CRB, sob o comando do técnico Daniel Paulista, não poderá contar com Maicon, que sentiu a coxa direita.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Lucas Hernández; William Oliveira, Bruno Matias e Giovanni; Everton Felipe, Luciano Juba e Parraguez.

Possível escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo (Raul Prata), Gum, Gilvan e Guilherme Romão; Claudinei, Yago, Uillian Correia e Rafael Longuine (Vico ou Fabinho); Richard e Anselmo Ramon.

DESFALQUES

SPORT:

Blas Cáceres e Denner: lesionados

CRB:

Maycon Douglas e Maicon: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport e CRB será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, nesta segunda-feira (23).