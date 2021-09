Sport x Corinthians sub-20: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

As equipes se enfrentam neste domingo (12), pelo Brasileirão sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

Dia de Corinthians no Brasileirão sub-20: o Timão visita o Sport, neste domingo (12), às 15h (de Brasília), no Arruda, em Recife, em partida válida pela 15ª rodada do torneio. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e na elevensports.com, pela internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Corinthians DATA Domingo, 12 de setembro de 2021 LOCAL Arruda - Recife, PE HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Hugo Soares Dias Figueiredo (PE)

Assistentes: Humberto Martins Dias Silva e Ricardo dos Santos Júnior (PE)

Quarto árbitro: Paulo Belence Filho (PE)

O Corinthians busca uma vitória no Brasileirão sub-20 / Foto: Marco Galvão/Agência Corinthians

A Band, na TV aberta, e a elevensports.com, na internet, são os canais que vai exibir o jogo deste domingo (12), às 15h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em situações bastante diferentes na competição, o Corinthians segue em processo de recuperação, na 12ª colocação, com 19 pontos, enquanto o Sport tem 12 e está na 16ª posição. Ambos ainda tem chances de classificação, mas precisam pontuar logo.

Provável escalação do Sport: Lucas Bergantin; Diego, Renzo, Matheus Miranda, Victor Gabriel, Marcelo, Weverson, Charles, Mateus, Paulinho e Flávio Souza..

Provável escalação do Corinthians: Alan Gobetti; João Pedro, Lucas Belezi, Robert Renan e Luis Mandaca; Reginaldo, Keven Vinicius, Riquelme e Cauê; Matheus Araújo e Giovane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthains 7 x 1 Bahia Brasileirão sub-20 5 de setembro de 2021 Corinthians 2 x 0 Portuguesa Paulistão sub-20 9 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nacional x Corinthians Paulistão sub-20 16 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Corinthians x Santos Brasileirão sub-20 19 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 0 Centro Limoeirense Pernambucano sub-20 1 de setembro de 2021 Atlético-GO 1 x 0 Sport Brasileirão sub-20 4 de setembro de 2021

Próximas partidas