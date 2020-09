Sport x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Timão abre a 12ª rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após reencontrar o caminho da vitória, o visita o Sport na noite desta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real, clicando AQUI!

QUANDO SERÁ?

JOGO Sport x Corinthians DATA Quarta-feira, 23 de setembro de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo e Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Para o duelo, o técnico Dyego Coelho terá o retorno de Jô, mas Mauro Boselli, lesionado, está fora.

Já o Sport do técnico Jair Ventura não poderá contar com Marquinhos, por questão contratual, além de Ronaldo Henrique, Raul Prata e Alê , no departamento médico.



Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Xavier; Otero, Mateus Vital, Roni e Everaldo (Ramiro); Jô.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Luciano Juba (Sander); Betinho, Ricardinho, Lucas Mugni; Rogério, Hernane, Leandro Barcia (Lucas Venuto).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Flumiennse 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Corinthians 3 x 2 Campeonato Brasileiro 17 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Campeonato Brasileiro 30 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) RB x Corinthians Campeonato Brasileiro 3 de outubro de 2020 21h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Sport Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 Sport 1 x 0 Campeonato Brasileiro 21 de setembro de 2020

Próximas partidas