Sport x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes estreiam no Brasileirão neste sábado (8), às 21h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Na noite deste sábado (8), Sport e Ceará duelam pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Sport x Ceará DATA Sábado, 8 de agosto de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Aliviado por ter escapado do rebaixamento no Campeonato Pernambucano, o Sport chega embalado com três vitórias seguidas, nove gols marcados e nenhum gol sofrido.

O técnico Daniel Paulista deve mandar a campo praticamente a mesma equipe que goleou o Petrolina por 5 a 0 no meio da semana.

Mais times

Recuperado de uma inflamação no músculo da coxa esquerda, Hernane Brocador está liberado para o confronto.

Amanhã é dia de Sport. Falta pouco! Garanta seu ingresso personalizado e ajude o Clube!



🏟 Compre aqui: https://t.co/p6Gejwz0zv pic.twitter.com/mLaGzFRJOu — Sport Club do Recife (@sportrecife) August 7, 2020

Já o Ceará chega embalado com o título da conquistado sobre o .

Invicto há seis jogos, Guto Ferreira também deve manter a equipe que venceu o Bahia por 1 a 0.

Mais artigos abaixo

Amanhã vai rolar o nosso tradicional esquenta! 🔥 A partir de 19h, Ricardo Amora vai animar o pré-jogo da transmissão de Sport x Ceará no #CineVozãoDriveIn. 🏁



Garanta agora mesmo o seu ingresso! ⤵https://t.co/ERKDNrtyN8

⠀#CearáSC #Vozão pic.twitter.com/HvdOlNeRWQ — 🏆 Ceará SC 🏆 (@CearaSC) August 7, 2020

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Chico, Sander; Willian Farias, João Igor, Jonathan Gomes, Marquinhos; Elton (Hernane), Leandro Barcia.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fabinho, Charles, Vinícius, Fernando Sobral; Cléber, Leandro Carvalho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Decisão 0 x 3 Sport Campeonato Pernambucano 1 de agosto de 2020 Sport 5 x 0 Petrolina Campeonato Pernambucano 5 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Sport Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 20h (de Brasília) x Sport Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 19h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 3 x 1 Bahia Copa do Nordeste 1 de agosto de 2020 Bahia 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 4 de agosto de 2020

Próximas partidas