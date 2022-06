Sport x Brusque: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste sábado (25), pela 14ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Sport e Brusque se enfrentam neste sábado (25), na Ilha do Retiro, a partir das 18h30 (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há três rodadas (uma derrota e dois empates), o Sport busca entrar no G-4 da Segundona. Atualmente, soma 20 pontos, dois a menos que o Grêmio, quarto colocado.

Para o confronto em casa, o técnico Gilmar Dal Pozzo terá diversos desfalques confirmados. Rafael Thyere, Ezequiel e Ray Vanegas, suspensos, são desfalques certos, assim como Ewerthon, lesionado. Fábio Alemão será o substituto de Rafael Thyere na zaga, enquanto Lucas Hernández e os volantes Pedro Naressi e Ronaldo brigam por uma vaga na lateral.

Do outro lado, o Brusque, com 16 pontos, vem de vitória sobre o Criciúma por 1 a 0 e busca emplacar o segundo triunfo consecutivo.

Por conta da série de jogos em um intervalo de tempo curto (Sport e Bahia em quatro dias), o técnico Luan Carlos será forçado a mexer na equipe titular.

"Temos um elenco qualificado e vamos ter que utilizar jogadores diferentes nesses jogos, por que não tem como pedir intensidade em uma equipe que está jogando a cada dois dias", afirmou o treinador.

Alex Ruan e Rodolfo Potiguar suspensos na última rodada, retornam.

Prováveis escalações

Possível escalação do SPORT: Mailson; Sander, Sabino e Fábio Alemão, Hernández (Naressi); Fabinho, Bruno Matias e Giovanni; Bill, Luciano Juba e Kayke (Parraguez).

Possível escalação do BRUSQUE: Jordan; Pará, Wallace, Jeferson Bahia e Airton; Balotelli, Matheus Trindade, Toty e Zé Mateus; Kaio Nunes e Júnior Todinho.

Desfalques da partida

Sport:

Ewerthon: lesionado.

Rafael Thyere, Ezequiel e Ray Vanegas: suspensos.

Brusque:

Sandro: lesionado.

Ângulo e Ianson: transição fisica.

Quando é?

JOGO Sport x Brusque DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 18h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Leila Naiara Moreira (DF)

Quarto árbitro: Hugo Soares Dias (PE)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 0 Grêmio Série B 14 de junho de 2022 Náutico 1 x 1 Sport Série B 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Sport Série B 28 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Vasco x Sport Série B 3 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 1 Ituano Série B 11 de junho de 2022 Criciúma 0 x 1 Brusque Série B 17 de junho de 2022

Próximas partidas