Sport x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Sport x Botafogo-PB se enfrentam nesta quinta-feira (24), na Ilha do Retiro, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para PE, PB), na TV aberta, do Nordeste FC, na plataforma de streaming, e no perfil da Copa do Nordeste no aplicativo TikTok.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Botafogo-PB DATA Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para PE e PB), na TV aberta, o Nordeste FC, na plataforma de streaming, e o perfil da Copa do Nordeste no TikTok, vão transmitir o jogo desta quinta-feira (24), na Ilha do Retiro.

Esta semana tem Copa do Nordeste! 🏆#LeãoNoNordestão pic.twitter.com/oU0dXsbNUa — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 22, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Na quarta posição do grupo A, com sete pontos, o Sport volta a campo mirando a parte de cima da tabela. Atualmente, está a quatro pontos do líder Fortaleza, que tem dois jogos a mais disputados.

Do outro lado, o Botafogo-PB é o lanterna do grupo B, com apenas cinco pontos conquistados. Assim como o Sport, a equipe também conta com duas rodadas a menos.

Em 26 jogos disputados entre as equipes, o Leão registra um amplo domínio sobre o rival: são 17 vitórias, cinco empates e apenas quatro derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Botafogo-PB

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 0 Atlético (BA) Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022 Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza Copa do Nordeste 15 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo-PB x Sergipe Copa do Nordeste 2 de março de 2022 19h30 (de Brasília) Botafogo-PB x Campinense Copa do Nordeste 5 de março de 2022 16h (de Brasília)

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Sport Copa do Nordeste 16 de fevereiro de 2022 Sport 2 x 2 Santa Cruz Campeonato Pernambucano 19 de fevereiro de 2022

Próximas partidas