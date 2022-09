Sport x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Sem vencer há duas rodadas, Leão entra em campo pressionado nesta segunda (12); veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport recebe o Bahia na noite desta segunda-feira (12), às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na vice-liderança, com 51 pontos, nove a menos que o líder Cruzeiro, o Bahia vem de uma vitória e um empate nos últimos dois jogos na Segundona.

Do outro lado, o Sport busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas. No momento, aparece na sétima posição, com 40 pontos.

Fábio Alemão, que cumpriu suspensão na derrota para a Ponte Preta na última rodada, retorna.

Em 57 jogos disputados entre as equipes, o Bahia registra 25 vitórias, contra 17 do Sport, além de 15 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Série B 2022, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Escalações:

Escalação do provável SPORT: Saulo; Eduardo, Alemão, Sabino e Lucas Hernández; Fabinho, Ronaldo Henrique (Denner) e Giovanni (Facundo Labandeira); Kayke (Gustavo Coutinho), Luciano Juba (Wanderson) e Vágner Love.

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus; André, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick de Lucca, Lucas Mugni, Ricardo Goulart, Vitor Jacaré e Copete; Matheus Davó.

Desfalques

Sport

Ray Vanegas, lesionado, está fora.

Bahia

Danilo Fernandes, Matheus Bahia e Luiz Otávio seguem como desfalques.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 12 de setembro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Ilha do Retiro – Recife, PE

• Arbitragem: EDINA ALVES (árbitro), ANDERSON JOSÉ e GUSTAVO RODRIGUES (assistentes), TIAGO NASCIMENTO (quarto árbitro) e THIAGO DUARTE (AVAR)