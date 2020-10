Sport x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo querendo afastar a má fase pela 19ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo de equipes em má fase, Sport e -PR se enfrentam neste domingo (1), na Ilha do Retiro, a partir das 16h (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da TV Globo (para o Paraná e Pernambuco), além do canal fechado Premiere. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x DATA Domingo, 1 de novembro de 2020 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Divulgação/

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão da TV Globo (para o Paraná e Pernambuco), além do canal fechado Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real

Sem vencer há cinco jogos, o Sport quer acabar com a má fase e terá os retornos de Iago Maidana e Marcação, que cumpriram suspensão.

Precisando de uma vitória para tentar sair do Z-4, o Athletico-PR não terá sua zaga titular á disposição, já que Pedro Henrique está lesionado, enquanto Thiago Heleno testou positivo para covid-19.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Chico Adryelson e Raul Prata; Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Leandro Barcia.

Provável escalação do Athletico-PR: ; Erick; Aguilar, Zé Ivaldo e Márcio Azevedo; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Reinaldo (Carlos Eduardo) e Walter (Renato Kayzer)..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 24 de outubro de 2020 RB 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Sport Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 20h 30(de Brasília) Sport x Campeonato Brasileiro 14 de novembro de 2020 16h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

VJOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 0 x 1 Copa do 28 de outubro de 2020 Athletico-PR 1 x 2 Campeonato Brasileiro 25 de outubro de 2020

Próximas partidas