Sport x América-MG: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Brigando para permanecer na primeira divisão, o Sport recebe o América-MG nesta quarta-feira (10), na Arena Pernambuco, às 21h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x América-MG DATA Quarta-feira, 9 de novembro de 2021 LOCAL Arena Pernambuco, Recife - PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Manis e Gustavo de Oliveira (SP)

Quarto árbitro: José Woshington da Silva (PE)

VAR: Jose Rocha Filho (SP)

Auxiliar VAR: Fabricio Porfirio de Moura (SP)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na tv aberta, e o Premiere, na TV fechada, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 87,7% de chance de ser rebaixado, o Sport entra em campo pensando unicamente na vitória para continuar firme em sua luta para deixar o Z-4.

O Rubro-Negro conta com os retornos de Gustavo, Mikael e do técnico Gustavo Florentín, que cumpriram suspensão na última rodada. Por outro lado, Thyere e Zé Welison, com problemas físicos, são dúvidas.

Do outro lado, o América-MG busca somar pontos para se manter na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana.

O Coelho tem dois desfalques para esta quarta-feira: Fabrício Daniel e Bruno Nazário estão suspensos, enquanto Carlos Alberto segue no departamento médico.

Provável escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere (Pedro Henrique), Sabino e Sander; Marcão, José Welison (Ronaldo Henrique), Hernanes, Everton Felipe e Paulinho Moccelin; Tréllez.

Provável escalação do América-MG: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Zárate e Felipe Azevedo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Sport Brasileirão 6 de novembro de 2021 Sport 2 x 0 Atlético-GO Brasileirão 31 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Sport Brasileirão 14 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Sport x Bahia Brasileirão 18 de novembro de 2021 21h (de Brasília)

AMÉRICA-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 0 América-MG Brasileirão 7 de novembro de 2021 América-MG 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 30 de outubro de 2021

Próximas partidas