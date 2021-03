Sport x 4 de Julho: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam pela terceira rodada da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (17); veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Sport e 4 de Julho se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 18h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da Nordeste FC, via streaming na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x 4 de Julho DATA Quarta-feira, 17 de março de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Sport busca o triunfo no estadual(Foto: Divulgação/Sport Recife)

Apenas o Nordeste FC transmitirá o jogo desta quarta-feira (17), via streaming pago na internet. A assinatura pode ser feita mensalmente por R$ 23,90 ou comprando o pacote da temporada inteira por R$59,90. Na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Sport não está com um bom rendimento na temporada 2021. Apenas uma vitória, na estreia do Campeonato Pernambucano. Na Copa do Nordeste, um empate e uma derrota nas duas primeiras partidas.

O 4 de Julho, do Piauí, faz um bom início de campanha no torneio regional. Com uma vitória e um empate, o time tem campanha melhor do que o Bahia, por exemplo, no Grupo A e ocupa a quarta colocação. Na Copa do Brasil, eliminou o Confiança na primeira fase.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Chico (Pedrão), Rafael Thyere e Adryelson; Patric, Ronaldo Henrique, Marcão, Gustavo, Ewerthon e Sander; Mikael.

Provável escalação do 4 de Julho: Jailson, André Victor, Caio, Gilmar Bahia, Vitor Recife, Chico Bala, Hiltinho, Rômulo, Dudu Beberibe, Ted Love e Pica-Pau.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 3 x 2 Sport Copa do Brasil 10 de março de 2021 Santa Cruz 1 x 1 Sport Campeonato Pernambucano 14 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Sport Copa do Nordeste 20 de março de 2021 16h (de Brasília) Sport x Confiança Copa do Nordeste 23 de março de 2021 19h (de Brasília)

4 DE JULHO

JOGO CAMPEONATO DATA 4 de Julho 1 x 0 Confiança Copa do Brasil 10 de março de 2021 4 de Julho 0 x 1 Parnahyba Campeonato Piauiense 14 de março de 2021

Próximas partidas