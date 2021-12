Sport tenta empréstimo de cinco jogadores do Athletico-PR, mas um nome é vetado

O Sport procurou o Athletico-PR a fim de levar cinco jogadores por empréstimo para a próxima temporada, conforme apurado pela GOAL. A ideia é reforçar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Os paranaenses, no entanto, ainda não confirmaram as saídas no mercado da bola.

Dentre os jogadores que interessam aos pernambucanos, estão dois nomes: os meias Jader e Reinaldo. O primeiro, contudo, não deve ser liberado no mercado da bola. O segundo, por outro lado, pode sair para a Ilha do Reitro na janela de transferências. Os demais atletas não são revelados pelas partes.

A situação de Jader é a mais complicada. Com interesse do Barcelona por indicação de Deco, o atacante é visto como nome fundamental para o departamento de futebol. A ideia é a manutenção do jogador de 18 anos.

Com convocações para as seleções de base, o atleta é visto como uma joia pela comissão técnica. Não há o desejo do clube em liberá-lo na janela de transferências.

Reinaldo, por sua vez, pode deixar o clube em breve. O meia-atacante de 20 anos pode ser novamente emprestado pelo departamento de futebol. Ele já defendeu as cores de Criciúma e CSA por empréstimo entre 2019 e 2021.

A diretoria do Sport ainda busca outros três jogadores no mercado da bola. Os nomes, entretanto, não são revelados pelas partes.