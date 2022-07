Sport Recife x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta segunda-feira (18), pela 19ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

O Sport recebe o Vila Nova na noite desta segunda-feira (18), na Ilha do Retiro, a partir das 20h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Em casa, o Sport quer a vitória para continuar próximo ao G-4. O Rubro-Negro está na quinta posição, com 26 pontos somados.

Já o Vila Nova não vence há mais de dois meses. Neste período, o time empatou seis jogos e perdeu outros seis. A equipe é a lanterna do campeonato, com 13 pontos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Sport: Maílson, Ewerthon, Thyere, Sabino, Sander, Fabinho, Ronaldo Henrique, Blas Cáceres, Thiago Lopes, Luciano Juba e Vanegas.

Possível escalação do Vila Nova: Tony, Moacir, Donato, Renato, Formiga, Rafinha, Athur Rezende, Marlone, Matheuzinho, Daniel Amorim e Pablo Dyego.

Desfalques da partida

Sport:

Kayke e Giovanni: lesionados.

Vila Nova:

Alex Silva e Wagner: lesionados.

Quando é?

JOGO Sport x Vila Nova DATA Segunda-feira, 18 de julho de 2022 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Maguielson Barbosa (DF)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Jose Junior (DF)

Quarto árbitro: José da Silva (PE)

VAR: Jose Filho (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport Recife

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 0 x 0 Sport Série B 14 de julho de 2022 Sport 2 x 0 Londrina Série B 9 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Sport Série B 22 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Sport x Guarani Série B 28 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Vila Nova

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 1 x 2 CSA Série B 15 de julho de 2022 Vila Nova 1 x 1 Bahia Série B 8 de julho de 2022

Próximas partidas