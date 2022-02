Sport Recife x Vera Cruz: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Pernambucano 2022

Querendo se recuperar no Campeonato Pernambucano, o Sport enfrenta o Vera Cruz na Ilha do Retiro, neste sábado (5), às 16h30 (de Brasília), pela terceira rodada do estadual. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Sport x Vera Cruz DATA Sábado, 5 de fevereiro de 2022 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na tv fechada, vai transmitir o jogo deste sábado, na Ilha do Retiro. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na quarta posição do Pernambucano, com 3 pontos, o Sport vai a campo neste sábado querendo reencontrar a vitória no estadual.

O Rubro-Negro vem de derrota para o Retrô em um duelo que foi reprovado pelo técnico Gustavo Florentín, que viu sua equipe "conformada" e pediu uma "mudança de atitude" ao elenco.

O Vera Cruz, por sua vez, é o sexto colocado, com um ponto conquistado.

A equipe visitante quer aproveitar o momento instável do rival para somar pontos importantes na competição.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Retrô 2 x 1 Sport Pernambucano 2 de fevereiro de 2022 Sport 3 x 2 Náutico Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Sousa Copa do Nordeste 8 de fevereiro de 2022 19h30 (de Brasília) Sport x Caruaru Pernambucano 10 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

VERA CRUZ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Afogados 2 x 2 Vera Cruz Pernambucano 29 de janeiro de 2022 Vera Cruz 1 x 2 Retrô Pernambucano 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas