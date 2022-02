Sport Recife x Vera Cruz: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Pernambucano 2022

Pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, o Sport recebe o Vera Cruz neste sábado (5), na Ilha do Retiro, a partir das 16h30 (de Brasília).

O Rubro-negro busca a sua reabilitação no estadual, após perder no meio da semana e deixar o técnico Gustavo Florentín incomodado com a atuação.

Do outro lado, o Vera Cruz está no limite da zona de classificação à próxima fase do Pernambucano e quer somar pontos para se manter dentro do G-6.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Sport deve ter mudanças na equipe titular neste sábado, após o descontentamento de Gustavo Florentín na derrota para o Retrô.

William Oliveira já em ação e com sorriso no rosto na nossa casa! 😁 pic.twitter.com/tAwO4JvtQ0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 4, 2022

Há a possibilidade de Denner e Watson irem para o banco de reservas, dando espaço para Alan e Pedro Victor. Já Sander retorna na lateral-esquerda.

Os desfalques no Leão são Sabino e Ronaldo, suspensos, enquando Pedro Naressi, com problema na coxa, é dúvida.

Em situação semelhante, o Vera Cruz também irá fazer alterações no time. Isso porque Sinho machucou a coxa direita e está fora.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Sander; Pedro Victor, Ítalo e Alan; Luciano Juba, Jáderson e Ray Vanegas.

Possível escalação do Vera Cruz: João Victor; Lucas Matheus, Márcio, Giva e Ramires; Matheus Rosa, Jeferson Jari e Raulisson; Jailton, Índio e Vinicius Caveira.

DESFALQUES

SPORT:

Sabino e Ronaldo: suspensos

VERA CRUZ:

Sinho: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport e Vera será transmitido ao vivo pelo Premiere, na tv fechada neste sábado. (A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.