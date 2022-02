Sport Recife x Sousa-PB: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022?

O Sport recebe o Sousa nesta terça-feira (8), na Ilha do Retiro, às 19h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Copa do Nordeste. O confronto saiu do domingo (6), para a terça após pedido feito pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE).

O Leão aparece na quarta posição do grupo A com três pontos, e busca emplacar a segunda vitória consecutiva na competição.

Já o Sousa, fora da zona de classificação do grupo B com três pontos e na sexta posição, vem de derrota para o Fortaleza por 5 a 0 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Sport entrará em campo com algumas modificações na equipe. Assim, o lateral-direito Ewerthon e o atacante Jáderson brigam por uma vaga no time, assim como o volante Blas Cáceres.

Pedro Naressi, lesionado, também aguarda o resultado do teste de Covid-19, e está fora do confronto.

Já o Sousa terá dois desfalques de última hora: o zagueiro Adriano e o volante Gleidson testaram positivo para a Covid-19. Desta forma, meia Esquerdinha e os atacantes Rodrigo Poty e Arthur brigam pelas vagas.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ezequiel (Ewerthon); Thyere, Chico (Sabino) e Sander; William Oliveira, Ítalo (Ronaldo) e Denner; Vanegas (Jáderson), Luciano Juba e Flávio Souza.

Possível escalação do Sousa: Ricardo; Iranilson, Weder, Marcelo e Danilo; Doda, Romeu, Daniel e Esquerdinha; Rodrigo Poty e Arthur.

DESFALQUES

SPORT:

Pedro Naressi: lesionado.

SOUSA:

Adriano e Gleidson: Covid-19.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport x Sousa será transmitido ao vivo pelo Nordeste FC, na plataforma de streaming, nesta terça-feira.