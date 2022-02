Sport Recife x Santa Cruz: escalação, desfalques e mais do Campeonato Pernambucano 2022

A bola vai rolar para Sport x Santa Cruz neste sábado (19), na Ilha do Retiro, às 16h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Pernambucano.

Líder do Estadual, com 12 pontos, o Santa Cruz reencontrou o caminho da vitória na última semana ao bater o Sete de Setembro por 3 a 1.

Já o Sport, na quinta posição, com oito pontos, vem de uma vitória e dois empates consecutivos nos últimos três jogos da competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o Clássico das Multidões, o técnico Gustavo Florentín não poderá comandar a equipe do Sport, suspenso após ser expulso no empate com o Afogados.

No entanto, o treinador garantiu força máxima com os retornos de William Oliveira e Pedro Naressi, que não entraram em campo contra o Ceará, pela Copa do Nordeste, por questões contratuais.

Do outro lado, o Santa Cruz pode repetir a mesma escalação da vitória sobre o Sete de Setembro. A única mudança será o retorno de Gilberto, que cumpriu suspensão na última rodada.

"Se for pegar meu histórico, eu não sou de mexer demais, principalmente no início, onde você precisa repetir pra criar sincronismo de movimentos, pra dar oportunidade pra que os atletas conheçam um pouco mais características, preferências e movimentos. A gente vai reproduzir uma base estrutural daquilo que a gente já vem fazendo.", afirmou o técnico João Brigatti.

"É claro que, pontualmente, pode haver uma ou outra mudança em função de uma característica, em função de uma questão estratégica pra parte do jogo, para o início ou para uma parte final. A gente obviamente vai preservar um pouco isso, não por achar que isso ganhe o jogo. É porque também não faz sentido a gente alimentar o adversário de algumas informações que podem ser importantes principalmente pro início.", completou.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ezequiel, Thyere e Chico, Sander; Pedro, Ronaldo (Blas) e Everton Felipe; Luciano Juba, Cristiano (Parraguez) e Flávio Souza.

Possível escalação do Santa Cruz: Klever; Matheus Lira (Ítalo Melo), Lucão, Alex Alves e Ítalo Silva; Gilberto, Rodrigo Yuri e Tarcísio; Esquerdinha, Walter e Matheuzinho.

DESFALQUES

Sport:

Gustavo Florentín: suspenso (cartão vermelho)

Santa Cruz:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport x Santa Cruz será transmitido ao vivo pela Globo (para PE), e pelo Premiere, na TV fechada, neste sábado (19), na Ilha do Retiro.