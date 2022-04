Sport Recife x Sampaio Corrêa: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

O Sport recebe o Sampaio Corrêa neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela primeira rodada da Série B. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, dois meses após o último encontro entre os rivais, válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1.

Eliminado nas quartas de final do Pernambucano, o Sport volta as atenções para a estreia na Série B, enquanto o Sampaio Corrêa está na final do Maranhense.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Ilha do Retiro, o Sport, sob o comando do técnico Gilmar Dal Pozzo, deve ter a mesma base da equipe que entrou em campo contra o Salgueiro nas quartas do Estadual. A única dúvida é a presença de Ewerthon, com dores na coxa. Caso não esteja apto, Ezequiel é o mais cotado para assumir a vaga.

Já o Sampaio Corrêa terá três desfalques confirmados: Alan Godói, Andrey e Eloir, lesionados.

Por outro lado, Ferreira, que cumpriu suspensão contra o Cordino, retorna ao time titular.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Sport: Maílson; Ezequiel, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Bruno Matias, William Oliveira e Denner; Bill, Parraguez e Luciano Juba.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Luíz Daniel; Thiago Ennes (Mateusinho), Joécio, Nilson Júnior e Pará (Hipólito); Lucas Araújo, Ferreira e Renatinho; Eron, Pimentinha e Poveda.

DESFALQUES

SPORT:

-

SAMPAIO CORRÊA:

Alan Godói, Andrey e Eloir: lesionados

ARBITRAGEM

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro - AL

Assistentes: Pedro Jorge Santos e Rondinelle dos Santos - AL

Quarto árbitro: Paulo Belence Alves - PE

VAR: Marcio Henrique de Gois - SP

Auxiliar VAR: Fabio Rogerio Baesteiro - SP

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport e Sampaio Corrêa será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado (9).