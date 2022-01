Sport Recife x Náutico: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico na Lampions League! Sport e Náutico se enfrentam na Ilha do Retiro neste sábado (29), a partir das 17h45 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para o NE), da ESPN, na tv fechada, e do Nordeste FC, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Náutico DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Amanhã é dia do primeiro Clássico do ano! 🔥 A venda online já está aberta, vem garantir seu lugar na Ilha: https://t.co/G4mVHjXju7 pic.twitter.com/s4DJ2PA3vf — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 28, 2022

O SBT (para o NE), na tv aberta, a ESPN, na tv fechada, e o Nordeste FC, na plataforma de streaming, irão transmitir o duelo deste sábado. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado na estreia jogando longe de casa, agora o Sport conta com a força de sua torcida para somar seus primeiros três pontos na Copa do Nordeste.

Já o Náutico iniciou a Lampions League com empate e agora quer um triunfo no clássico.

Hoje tem o último treino antes do primeiro clássico da temporada. Foco, trabalho e muita entrega 💪⚽



📸 @TiagoCaldas / CNC pic.twitter.com/vxanyJuJm0 — Náutico (@nauticope) January 28, 2022

Jean Carlos, lesionado, deve ser desfalque mais uma vez na equipe. Outro que segue fora é João Paulo, por não estar com o ciclo vacinal completo. Por outro lado, Camutanga está recuperado e deve retornar ao time titular. .

Provável escalação do Sport: Maílson, Diego, Rafael Thyere, Renzo, Luciano Juba, Pedro Victor, Alê Santos, Denner, Everton Felipe, Mikael e Vanegas..

Provável escalação do Náutico: Lucas Perri, hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Júnior Tavares, Djavan, Rhaldney, Juninho Carpina, Ewandro, Robinho e Álvaro. .

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 0 x 0 Campinense Copa do Nordeste 25 de janeiro de 2022 Náutico 3 x Íbis Pernambucano 22 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sete de Setembro x Náutico Pernambucano 1 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Náutico Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília)

SPORT RECIFE

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 7 x 0 Sete de Setembro Pernambucano 26 de janeiro de 2022 CRB 1 x 0 Sport Copa do Nordeste 22 de janeiro de 2022

Próximas partidas