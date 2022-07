Sport Recife x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (9), pela 17ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Sport e Londrina entram em campo neste sábado (9), na Ilha do Retiro, a partir das 16h (de Brasília), pela 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer há seis jogos (quatro empates e duas derrotas), o Sport é o nono colocado, com 22 pontos e sabe que precisa vencer para não perder os primeiros colocados de vista.

Agora comandado por Lisca, Rubro-Negro quer reagir na competição. "O que a gente precisa fazer mais rápido possível é assimilar as ideias dele para converter em resultados. Porque a gente precisa somar uma pontuação-chave a cada jogo, até o fim do primeiro turno, para no segundo turno já encarar com outra ideia", disse Sander.

Na oitava posição do campeonato, com 22 pontos, o Londrina quer a vitória para ficar próximo ao G-4. A equipe conta com os retornos de Samuel Santos, Eltinho, Gabriel Santos e Jhonny Lucas.

"Será o famoso jogo de seis pontos, então ninguém quer perder e nem vai tirar o pé de dividida. Vamos brigar por cada bola, por cada lance e tentar levar os três pontos para casa. O time do Sport é bem qualificado, mas nós estamos trabalhando muito para fazer um bom jogo no Recife", disse Samuel Santos.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação do Sport: Maílson, Ewerthon, Thyere, Sabino, Sander, Fabinho, William Oliveira, Cáceres, Giovanni, Juba e Kayke.

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira, Samuel Santos, Saimon, Vilar, Eltinho, João Paulo, Mandaca, Gegê, Caprini, Douglas Coutinho e Matheus Lucas.

Desfalques da partida

Sport:

FULANO: lesionado

CICLANO: suspenso (cartão vermelho)

Londrina:

FULANO: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Sport x Londrina DATA Sábado, 9 de julho de 2022 LOCAL Ilha do Retiro, Recife - PE HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas das Flores (SP)

Assistentes: Daniel Ziolli e Gustavo Oliveira (SP)

Quarto árbitro: Paulo Filho (PE)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Sport Recife

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 0 Sport Série B 3 de julho de 2022 Cruzeiro 2 x 1 Sport Série B 28 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Sport Série B 14 de julho de 2022 18h30 (de Brasília) Sport x Vila Nova Série B 18 de julho de 2022 20h (de Brasília)

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 3 Londrina Série B 5 de julho de 2022 Londrina 0 x 0 CSA Série B 2 de julho de 2022

Próximas partidas