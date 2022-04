Sport Recife x Ituano: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

O Sport Recife recebe o Ituano nesta terça-feira (26), na Ilha do Retiro, a partir das 19h (de Brasília), pela quarta rodada do Brasileirão Série B 2022. A partida terá transmissão ao vivo do canal SporTV.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport Recife x Ituano DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan da Costa

Quarto árbitro: Michelangelo Junior

VAR: Carlos Eduardo Braga

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV transmitirá o jogo desta terça-feira (26), na Ilha do Retiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Tanto o Sport quanto o Ituano chegam para a partida desta terça-feira (26) empatados em pontos. As duas equipes conquistaram cinco pontos até agora e ainda estão invictas, com uma vitória e dois empates cada um.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT RECIFE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 0 Sport Série B 16 de abril de 2022 Criciúma 1 x 1 Sport Série B 23 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Sport Série B 30 de abril de 2022 16h (de Brasília) Sport x Tombense Série B 06 de maior de 2022 21h30 (de Brasília)

ITUANO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 0 x 0 CSA Série B 16 de abril de 2022 Ituano 3 x 1 Vila Nova Série B 23 de abril de 2022

Próximas partidas