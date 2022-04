Sport Recife x Ituano: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar para Sport Recife e Ituano, que se enfrentam na Ilha do Retiro nesta terça-feira (26), às 19h (de Brasília). O duelo é válido pela quarta rodada da Série B do Brasileirão e o vencedor pode assumir a ponta da tabela, dependendo de uma combinação de resultados.

As duas equipes estão empatadas com cinco pontos cada uma. Pelo saldo de gols, o Ituano é o vice-líder, enquanto o Leão da Ilha ocupa a quarta posição.

Os dois times jogaram três partidas na competição. Ambos venceram um e empataram dois e agora duelam com o objetivo da promoção à Série A.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Ituano terá toda a equipe disponível para o confronto fora de casa, porém os jogadores Kaio, atacante, e Lucas, meia, precisam tomar cuidado com os cartões amarelos, pois em três duelos já foram advertidos duas vezes, e na próxima podem desfalcar o elenco.

Hoje tem SPORT CLUB DO RECIFE!



De volta pra casa. Hoje é dia de dizer: #EuVouPraIlha! Estaremos te esperando, torcedor 👊 #VoltaLeão pic.twitter.com/1DxxhOvkh0 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 26, 2022

Pelo lado do Sport, a mesma situação ocorre com Ray Vanegas, amarelado duas vezes, mas que ainda será opção para o técnico Gilmar Dal Pozzo. O restante do elenco estará disponível para o confronto.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Sport Recife: Mailson, Ezequiel, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Luciano Juba, Bruno Matias, Ronaldo Henrique, Bill; Pedro Naressi e Javier Parraguez.

Possível escalação do Ituano: Pegorari, Guilherme Pacheco, Léo Santos, Bernardo Schappo, Mário Sergio; Rafael Pereira, Kaio Mendes, Lucas, João Victor; Rafael Elias e Aylon.

DESFALQUES

SPORT:

Sem desfalques.

ITUANO:

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport Recife e Ituano será transmitido ao vivo pelo SporTV, na tv fechada, nesta terça-feira (26). Na GOAL, você confere os lances do duelo em tempo real.