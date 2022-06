Sport Recife x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo da 12ª rodada da Série B acontece nesta segunda-feira (13); veja como acompanhar na TV e na internet

Sport Recife e Grêmio entram em campo na noite desta segunda-feira (13), na Arena Pernambuco, a partir das 20h (de Brasília), pela 12ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Sport Recife x Grêmio DATA Segunda-feira, 13 de junho de 2022 LOCAL Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata - PE HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Tiago dos Santos (PE)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Informações da partida

O Sport é o quarto colocado da Série B, com 18 pontos marcados e sabe que confronto desta segunda-feira é de extrema importância para se manter no G-4. O Leão não poderá contar com Everton Felipe, que passou por cirurgia de aprendicite.

Do outro lado, o Grêmio não perde há cinco jogos (quatro empates e uma vitória), e está na quinta posição do campeonato, com 17 pontos. O Tricolor tem baixas importantes para o duelo: Diego Souza, Bruno Alves, Brenno e Lucas Silva.

Prováveis escalações

Sport Recife: Michelle, Tamires, Natane, Maressa, Rafinha, Giovana, Formiga, Carina, Vitória, Mica e Gislaine.

Grêmio: Gabriel Grando; Rodrigues, Geromel e Kannemann; Edílson, Thiago Santos (Villasanti), Bitello e Nicolas; Janderson, Biel e Elkeson.

Desfalques

Sport Recife

Everton Felipe: departamento médico.

Grêmio

Diego Souza: amigdalite.

Bruno Alves: covid-19.

Brenno: lesionado.

Lucas Silva: suspenso.

Últimos resultados e próximos jogos

Sport Recife

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 0 Sport Recife Série B 8 de junho de 2022 Sport Recife 2 x 1 Ponte Preta Série B 2 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Sport Recife Série B 18 de junho de 2022 18h30 (de Brasília) Sport Recife x Brusque Série B 25 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Grêmio

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 2 x 0 Novorizontino Série B 7 de junho de 2022 Vasco 0 x 0 Grêmio Série B 2 de junho de 2022

Próximas partidas