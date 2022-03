Sport Recife x Fortaleza: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Nordeste 2022

Na Arena Pernambuco, Sport Recife e Fortaleza fazem o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2022, às 21h35 (de Brasília).

O Rubro-Negro foi o terceiro colocado do grupo A, passando por CSA nas quartas de final e CRB na semi. Já o Tricolor encerrou a primeira fase na liderança do grupo A, além de ter eliminado o Atlético-BA, nas quartas, e o Náutico na semifinal.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Sport Recife faz mistério para o jogo da noite desta quinta-feira.

A caminhada do sonho e os degraus #EmBuscaDoTetra foram montados com muita garra. Cada grito de apoio nos trouxe até aqui. A contagem regressiva começa relembrando todos os nossos gols deste Nordestão.



FALTAM 8 HORAS! 🦁⏱ pic.twitter.com/7AIoi81P52 — #EmBuscaDoTetra (@sportrecife) March 31, 2022

Com Everton Felipe machucado, o técnico Gilmar Dal Pozzo tem dúvida ainda quanto às condições físicas de Denner e Lucas Hernández.

Já o Fortaleza sabe que não poderá contar com Tinga, suspenso, mas terá o reforço de Ronald, que cumpriu penalidade na última rodada e de Depitri, recuperado de lesão.

Está chegando a hora da primeira batalha do confronto final pela orelhuda.



Transmita aqui a sua energia para o nosso Leão. 🦁



Que a Força esteja com a gente! #LionWars #CopaDoNordeste #FinalDos100Mil pic.twitter.com/2tixjOlYXH — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) March 31, 2022

Por outro lado, Lucas Crispim e Ángelo Henríquez seguem no departamento médico.

Possível escalação do Sport Recife: Mailson; Ewerthon, Thyere, Sabino e Sander (Chico); William Oliveira, Bruno Matias e Denner (Blas); Jáderson, Luciano Juba e Parraguez.

Possível escalação do Fortaleza: Max Wafef; Landázuri, Benevenuto, Titi; Pikachu, Jussa, Zé Welison (Ronald), Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés (Robson) e Renato Kayzer.

DESFALQUES

SPORT RECIFE:

Everton Felipe: lesionado.

FORTALEZA:

Lucas Crispim e Ángelo Henríquez: lesionados.

Tinga: suspenso.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport e Fortaleza será transmitido ao vivo pelo SBT, na TV aberta, a ESPN, na TV fechada e o Nordeste FC, na internet, nesta quinta-feira. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.