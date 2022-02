Sport Recife x Botafogo-PB: escalação, desfalques e mais da Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar para Sport x Botafogo-PB nesta quinta-feira (24), na Ilha do Retiro, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Com dois jogos a menos, o Leão aparece na quarta posição do grupo A, com sete pontos, enquanto o Botafogo-PB, também com duas rodadas a menos, é o lanterna do grupo B, com apenas cinco pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o Sport terá o retorno do lateral-direito Ewerton, recuperado de problemas físicos, mas o meia Alan, com lesão na coxa, está fora.

"A gente sabe da importância do jogo para nós. A gente vai trabalhar esses dias para fazer um bom jogo contra o Botafogo", afirmou Rodrigão.

Já o Botafogo-PB terá o retorno do artilheiro Gustavo Coutinho, que não participou do empate com o Fortaleza por questões contratuais.

Por outro lado, o volante Diego Gomes, suspenso, está fora do jogo, assim como Nádson, lesionado.

Possível escalação do Sport: Mailson; Ezequiel, Thyere e Chico, Sander; Pedro, Ronaldo (Blas) e Everton Felipe; Luciano Juba, Cristiano (Parraguez) e Flávio Souza.

Possível escalação do Botafogo-PB: Luís Carlos; Sávio, Yanno, Paulo Vitor e Bruno Ré; Pablo, Adriano e Anderson Paraíba; Leilson, Nicolas e Coutinho.

DESFALQUES

Sport:

Alan: lesionado

Botafogo-PB:

Diego Gomes: suspenso

Nádson: lesionado

Rafael Barros e Lucas Gabriel: transição física

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Sport x Botafogo-PB será transmitido ao vivo pelo SBT (para PE e PB), na TV aberta, pelo Nordeste FC, na plataforma de streaming, e pelo perfil da Copa do Nordeste no aplicativo TikTok, nesta quinta-feira (24), na Ilha do Retiro.