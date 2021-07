Sport Recife deve salários a atletas emprestados pelo São Paulo; Tricolor estuda medidas

Jonas Toró, Júnior Tavares e Santiago Tréllez foram emprestados pelo Tricolor ao clube do Recife. Trio sofre com atrasados na Ilha do Retiro

Os jogadores do São Paulo emprestados ao Sport têm sofrido com a crise financeira do clube: todos convivem com atrasos no pagamento de suas remunerações. Júnior Tavares e Santiago Tréllez não recebem o valor total combinado na mudança para a Ilha do Retiro, enquanto Jonas Toró, que tem a sua rescisão discutida nesta quarta-feira (14), não embolsou nem um mês sequer de salário em sua curta passagem por Pernambuco — o jovem atacante será emprestado ao Atlético-GO. O Tricolor paulista ainda estuda a situação de outros atletas.

Os atletas vivem situações distintas na Ilha do Retiro, mas todos ainda têm valores em aberto para receber. O atacante Jonas Toró não embolsou nem um centavo sequer dos valores combinados em sua passagem, que contou com 14 jogos e dois gols marcados. São quatro meses de atrasos de salários, além de pendências por conta da comissão e um débito supera a casa dos R$ 400 mil no total. Os salários deveriam ser pagos integralmente pelo Sport.

O estafe do jogador já trabalha com a possibilidade de acionar a Justiça a fim de receber o montante devido. A ideia é solicitar o valor total do contrato, que se aproxima de R$ 1 milhão, conforme o empresário do jogador, Thiago de Lima, confirmou à Goal.

"Nós tentamos negociar, mas não nos deram oportunidade. É uma possibilidade que estudamos a ação judicial. O São Paulo foi avisado sobre tudo o que aconteceu".

Além disso, o Tricolor Paulista entende que o contrato de Toró possui uma cláusula que exige o pagamento de R$ 200 mil por parte do Sport em função da devolução antecipada. O atacante de 22 anos assinará contrato de empréstimo com o Atlético-GO até o fim de 2021, em vínculo que permite a renovação por mais seis meses, conforme apurado pela reportagem.

Júnior Tavares foi emprestado pelo São Paulo ao Sport Recife (Foto: Sport Recife/Divulgação)

Júnior Tavares e Santiago Tréllez tem contratos de moldes distintos. Os pernambucanos se responsabilizam por 50% da remuneração da dupla, enquanto o restante é pago pelos paulistas. No caso do lateral esquerdo Júnior Tavares, os valores de dívida são inferiores: há pendências com o jogador desde abril passado. O colombiano Tréllez recebeu apenas no primeiro mês de seu contrato com o Sport — ele se transferiu em março de 2021 —, mas não foi remunerado pelos outros dias trabalhados.

As dívidas com a dupla ainda não se transformaram em ações ou tentativas de rescisão, mas são monitoradas pelo São Paulo. A parte salarial de ambos que cabe ao Tricolor paulista está em dia, conforme apurado pela Goal. Procurado, o Sport ainda não se manifestou sobre a situação.