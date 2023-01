Sport Recife x Belo Jardim ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo nesta terça-feira (24), pela quinta rodada do estadual; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport Recife recebe o Belo Jardim na noite desta terça-feira (24), na Ilha do Retiro, às 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano de 2023. A partida terá transmissão ao vivo da DAZN, no streaming.

Quer ver jogos do Pernambucano ao vivo? Clique aqui e acesse o DAZN

Terceiro colocado do estadual com 7 pontos, o Sport Recife entra em campo mantendo a sua invencibilidade na temporada. Isso porque o Leão venceu o ABC pela rodada de estreia da Copa do Nordeste. O time de Enderson Moreira não deve ter muitas alterações para o duelo, apenas em caso de questão física.

Do outro lado, o Belo Jardim é o lanterna do campeonato com 1 ponto. O time visitante acumula um empate e três derrotas até o momento. Não há informações de desfalques confirmados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Sport Recife: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Luciano Juba (Igor Cariús); Fabinho, Ronaldo e Matheus Vargas (Jorginho); Edinho (Wanderson), Gabriel Santos e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Escalação do provável Belo Jardim: Pezão; Gil Mineiro, Thiago Recife, Marlon e Danilo Bala; Gustavo, Marcondes, Berg e Grafite; Vitor Alagoano e Anselmo.

Desfalques

Sport Recife

Sem desfalques confirmados.

Belo Jardim

Não há desfalques confirmados.

Quando é?