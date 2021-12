Sport procura Hernanes interessado em renovar contrato para 2022

O Sport tem interesse na renovação do contrato de Hernanes e procurou o jogador para sinalizar o desejo de permanência em 2022. O vínculo do Profeta termina no fim de dezembro. A GOAL apurou que Hernanes ainda não decidiu o que vai fazer e estuda os próximos passos para o futuro.

Atualmente com 36 anos, Hernanes saiu do São Paulo pois queria atuar mais e não compensava ao clube seu custo-benefício. Ele assinou com o Sport até o fim do ano e jogou 17 vezes - no Tricolor paulista havia jogado nove partidas nesta temporada.

Até o momento apenas o Sport fez contato de forma concreta para sinalizar interesse no futebol de Hernanes em 2022.

Rebaixado para a Série B do Brasileirão, o Sport jogará nesta segunda-feira, contra a Chapecoense, e fecha sua participação no campeonato diante do Athlético-PR, na quinta-feira.