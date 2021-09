Sport pode perder 12 pontos no Brasileirão por escalar Pedro Henrique?

O jogador havia disputado sete jogos pelo Colorado no Brasileirão; isto significa que o clube descumpriu uma regra do regulamento da competição

A vida do Sport, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, pode se complicar ainda mais. O clube pernambucano contratou por empréstimo o zagueiro Pedro Henrique, que estava no Internacional.

No entanto, o jogador havia disputado sete jogos pelo Colorado no Brasileirão. Isto significa que o clube descumpriu uma regra do regulamento da competição.

A grande questão é que, apesar de que o zagueiro tenha entrado em campo em apenas cinco jogos pelo Internacional, ele acabou levando cartão amarelo no banco de reservas em outros dois duelos. Ou seja, mesmo sem atuar, o Artigo 43 do Regulamento Geral de Competições caracteriza duas participações efetivas do jogador.

Em outras palavras, Pedro Henrique disputou sete partidas no Internacional neste Brasileirão - e, posteriormente quatro partidas pelo Sport - e não poderia disputar a competição por outro clube.

A diretoria do time pernambucano acionou uma equipe de advogados para cuidar do caso, apesar de ainda não ter sido notificados pela CBF. O presidente do clube, Leonardo Lopes, afirmou que há um conflito entre as normas do regulamento geral e do regulamento específico, e por isso colocou uma equipe para analisar os fatos.

"A gente tomou conhecimento dessa informação. Tão logo acionamos os nossos advogados especialistas no Rio de Janeiro para saber, porque há um conflito de normas no regulamento geral e no específico. Tem uma discussão muito grande quanto à penalidade. Tem jurisprudência sobre a questão dos pontos, mas também sobre multa."

A Goal te mostra o que diz a regra e qual punição o Sport pode sofrer.

O que diz o regulamento e qual punição o Sport pode sofrer?

Apesar dos cinco jogos com a camisa do Internacional, o zagueiro acabou sendo punido com cartão amarelo em outras duas partidas no banco de reservas. Com isso, o Artigo 43 do Regulamento Geral de Competições caracteriza duas participações diretas do jogador.

"Se, na condição de substituto, o atleta vier a ser apenado pelo árbitro, será considerada como partida disputada pelo infrator, para fins de quantificação do número máximo a que alude o caput deste artigo"

Com isso, entra em jogo a regra das sete partidas, que prevê que um jogador que tenha atuado seis partidas (no máximo) por um time, não pode entrar em campo por outra equipe no Brasileiro da temporada em vigor.

Agora, levando em conta todos os quatro jogos disputados por Pedro Henrique no Sport, o clube perderia os totais de pontos de cada partida - 12 pontos.

"Perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida, prova ou equivalente, e multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais)."