Sport x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (9), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Embalado após vencer o River Plate por 3 a 0, no jogo de ida das semifinal da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (9), o visita o Sport, às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada do torneio nacional. O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere (para todo o ). Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Sport x DATA Sábado, 9 de janeiro de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dyorgines Jose Padovani (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva (ES) e Vanderson Antonio (ES)

Quarto árbitro: Paulo Belence (PE)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Assistentes VAR: Marco Aurelio Augusto (MG) e Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão busca vencer fora de casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere (para todo o Brasil). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

QUAIS SÃO OS CANAIS DO PREMIERE?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Visando a segunda partida da semifinal da , apesar da boa vantagem construída no jogo da ida, o Palmeiras deve entrar em campo sem alguns jogadores titulares.

No entanto, Luan recuperado de dores lombares retorna, assim como Danilo.

Com 44 pontos, o Verdão ocupa a sexta colocação do Brasileirão, a 12 pontos do líder , mas com dois jogos a menos.

Com a presença de Luan e Danilo, treinamos e encerramos a preparação para amanhã! 💪



Veja mais em nosso site ➤ https://t.co/G09dke6WaN#AvantiPalestra pic.twitter.com/18lXpft7Ih — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) January 8, 2021

Já o Sport, com 32 pontos, entra em campo com alguns desfalques. O técnico Jair Ventura não terá o zagueiro Iago Maidana e o volante Ronaldo Henrique, suspensos.

"Um excelente jogador, mas tenho excelentes zagueiros também e a gente está muito bem servido.", disse o treinador sobre a ausência de Maidana.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Rafael Thyere (Chico), Júnior Tavares; Marcão, Betinho (Márcio Araújo ou Ricardinho); Thiago Neves, Patric, Marquinhos e Dalberto.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo (Patrick de Paula), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Luiz Adriano e Gustavo Scarpa.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Palmeiras 30 de dezembro de 2020 0 x 3 Palmeiras Copa Libertadores 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x River Plate Copa Libertadores 12 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília) Palmeiras x Campeonato Brasileiro 15 de janeiro de 2021 21h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020 Sport 1 x 0 Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021

Próximas partidas