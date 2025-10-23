+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoSport
team-logoMirassol
ASSISTA COM O
Mounique Vilela

Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (25), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Mirassol se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view(veja a programação completa).

O emocionante confronto entre Sport e Mirassol no Brasileirão certamente manterá os espectadores vidrados nas telas. Para quem busca tornar a experiência ainda mais completa, as apostas esportivas podem se revelar uma alternativa interessante. Usar um código do cupom KTO pode auxiliar a explorar essas opções, oferecendo uma gama de possibilidades para se envolver ainda mais intensamente com o jogo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão, com três empates e três derrotas, o Sport Recife volta a campo pressionado em busca de recuperação. Na lanterna da competição, com apenas 17 pontos e dois jogos a menos disputados, o Leão da Ilha está a 14 pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Bahia crest
Bahia
BAH
Sport crest
Sport
SPO

Por outro lado, o Mirassol vive momento oposto. A equipe paulista briga na parte de cima da tabela, ocupando a quarta posição, com 52 pontos, nove a menos que o líder Flamengo. Em 29 jogos, soma 14 vitórias, 10 empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 59%.

Sport: Gabriel; Aderlan, Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera (Pedro Augusto), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Hyoran); Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Marques e Carlos Eduardo; Alesson e Cristian.

Escalações de Sport x Mirassol

SportHome team crest

4-3-3

Formação

4-3-3

Home team crestMIR
1
Gabriel
13
Aderlan
15
Rafael Thyere
36
L. Candido
40
Ramon
21
L. Kal
28
P. Augusto
27
S. Oliveira
11
Romarinho
17
Matheusinho
18
D. Lacerda
22
Walter
34
Joao Victor
20
D. Borges
3
Jemmes
6
Reinaldo
12
Guilherme
25
Neto
8
Danielzinho
77
A. Batista
11
Negueba
78
Renato Marques

4-3-3

MIRAway team crest

SPO
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Paulista

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

Desfalques

Sport

Hereda está lesionado, enquanto Zé Lucas está com a seleção brasileira sub-17.

Mirassol

Yago Felipe está suspenso, enquanto  Lucas Ramon, Edson Carioca, Matheus Sales e Gabriel estão lesionados.

Quando é?

  • Data: sábado, 25 de outubro de 2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Ilha do Retiro - Recife, PE 

Retrospecto recente

SPO
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/9
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
4/5

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

SPO

Outros

MIR

1

2

Empates

2

Vitórias

2

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Links úteis

Publicidade
0