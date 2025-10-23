Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Sport e Mirassol se enfrentam neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão, com três empates e três derrotas, o Sport Recife volta a campo pressionado em busca de recuperação. Na lanterna da competição, com apenas 17 pontos e dois jogos a menos disputados, o Leão da Ilha está a 14 pontos do Santos, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o Mirassol vive momento oposto. A equipe paulista briga na parte de cima da tabela, ocupando a quarta posição, com 52 pontos, nove a menos que o líder Flamengo. Em 29 jogos, soma 14 vitórias, 10 empates e cinco derrotas, com um aproveitamento de 59%.

Sport: Gabriel; Aderlan, Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Christian Rivera (Pedro Augusto), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Hyoran); Matheusinho, Romarinho e Derik Lacerda.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Marques e Carlos Eduardo; Alesson e Cristian.

Desfalques

Sport

Hereda está lesionado, enquanto Zé Lucas está com a seleção brasileira sub-17.

Mirassol

Yago Felipe está suspenso, enquanto Lucas Ramon, Edson Carioca, Matheus Sales e Gabriel estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 25 de outubro de 2025

sábado, 25 de outubro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Ilha do Retiro - Recife, PE

