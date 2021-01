Sport x Fortaleza: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo na noite desta quarta-feira (6), pela 28ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o visita o Sport nesta quarta-feira (6), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Fortaleza DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Neuza Ines (SP)

Quarto árbitro: Luiz Claudio Sobral (PE)

VAR: Jose Claudio Rocha (SP)

Assistentes VAR: Edina Alves (SP) e Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?

Sport busca a vitória em casa / Foto: Divulgação

A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 29 pontos e próximo da zona de rebaixamento, o Sport entra em campo pensando apenas na vitória contra o Fortaleza para não só quebrar o jejum de nunca ter vencido o rival na Série A do Brasileiro (uma derrota e dois empates), como também para somar os três pontos e se afastar do Z-4.

Para o duelo, o técnico Jair Ventura terá apenas o desfalque de Lucas Mugni, que deixou o clube, enquanto Jonatan Gómez é tratado como dúvida.

Já o Fortaleza, com 31 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória, mas não terá 10 jogadores afastados por ter testado positivo para a Covid-19.

O Fortaleza Esporte Clube informa que, em testagem realizada visando a partida diante do Sport, válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, dez atletas positivaram para Covid-19. — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) January 4, 2021

Provável escalação do Sport: Polli; Raul Prata, Maidana, Adryelson, Junior Tavares; Marcão, Ronaldo (Betinho), Thiago Neves; Patric (Jonatan Gómez), Marquinhos, Dalberto.

Provável escalação do Fortaleza: a atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 1 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de dezembro de 2020 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sport x Campeonato Brasileiro 9 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) x Sport Campeonato Brasileiro 16 de janeiro de 2021 19h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 Fortaleza 0 x 0 Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas