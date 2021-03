Sport x Confiança: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (23), pela quinta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sport e Confiança se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, buscando a primeira vitória na "Lampions League". A partida terá transmissão ao vivo na Net/Claro, Sky e Directv GO, na TV fechada, e no Nordeste FC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Confiança DATA Terça-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife, PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: José Henrique de Azevedo (MA)

Assistentes: Elson Araujo (MA) e Ivanildo Gonçalves (MA)

Quarto árbitro: Luciano Luís de Castro (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Leão busca a primeira vitória na Copa do Nordeste / Foto: Getty Images

A Net/Claro, Directv GO e Sky, na TV fechada, e o Nordeste FC e Twitch, na internet, transmitem o jogo desta terça-feira (23), às 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado por um resultado positivo na temporada, o Sport entra em campo buscando a primeira vitória na Copa do Nordeste.

Para o confronto desta terça, o técnico Jair Ventura deve realizar algumas mudanças na equipe titular, como as entradas de Toró e Neilton.

Do outro lado, o Confiança também busca o primeiro triunfo na "Lampions League". No entanto, o retrospecto histórico entre as equipes não favorece o Dragão.

Em seis jogos, foram três vitórias do Leão e três empates.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Ewerthon, Adryelson, Rafael Thyere, Sande, Ricardinho (Ítalo), Ronaldo Henrique (Luciano Juba), Marcão Silva, Gustavo Oliveira (Pablo Pardal), Mikael, Matheusinho.

Provável escalação do Confiança: Rafael Santos; Marcelinho, Isaque, Nery Bareiro, Renan Areias; Everton Santos, Rafael Vila, Serginho; Cristiano, Álvaro, Lucas Barcelos.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SPORT NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o Sport soma dois pontos em quatro jogos disputados, com dois empates e duas derrotas.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

Sport x 4 de Julho - 17 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

JOGOS DO CONFIANÇA NA COPA DO NORDESTE

O Confiança, com apenas três pontos no grupo A, vem de uma derrota e três empates consecutivos no torneio.

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

ABC 1 x 1 Confiança - 13 de março de 2021

Confiança 0 x 0 Salgueiro - 20 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport Recife 1 x 1 4 de Julho Copa do Nordeste 17 de março de 2021 Bahia 4 x 0 Sport Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz x Sport Copa do Nordeste 27 de março de 2021 16h (de Brasília) Sport x Central Campeonato Pernambucano 31 de março de 2021 21h (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 2 Itabaiana Campeonato Sergipano 17 de março de 2021 Confiança 0 x 0 Salgueiro Copa do Nordeste 20 de março de 2021

Próximas partidas