Sport x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (28), pela 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Sport enfrenta a Chapecoense neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

O jogo, que será disputado na Ilha do Retiro, terá arbitragem de Jefferson Ferreira, de Goiânia, com assistências de Cristhian Passos e Edson Antônio. No VAR, o comando será de Elmo Alves.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em duelo direto contra o rebaixamento, o Sport, com duas derrotas consecutivas no Brasileirão, busca reencontrar o caminho da vitória, enquanto a Chapecoense ainda busca o primeiro triunfo na competição.

Para o confronto fora de casa, a Chape não terá Anderson Leite, com lesão muscular na coxa esquerda. Já Kadu, retorna, após cumprir suspensão.

Provável escalação do Sport: Mailson; Hayner, Pedro Henrique, Sabino e Sander; José Welison, Marcão, Everton Felipe, Hernanes e Everaldo; Tréllez.

Provável escalação da Chapecoense: Keiller, Matheus Ribeiro, Kadu (Joílson), Jordan e Busanello; Alan Santos, Léo Gomes e Denner; Bruno Silva, Mike e Anselmo Ramon.

Veja informações da partida!

Jogo: Sport x Chapecoense Quando e que horas? Sábado, 28 de agosto de 2021, às 17h (de Brasília). Local: Ilha do Retiro - Recife, PE.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPORT

JOGOS CAMPEONATO DATA Flamengo 2 x 0 Sport Brasileirão 15 de agosto de 2021 Sport 0 x 1 São Paulo Brasileirão 23 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Sport Brasileirão 5 de setembro de 2021 18h15 (de Brasília) Sport x Internacional Brasileirão 13 de setembro de 2021 20h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGOS CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 América-MG Brasileirão 16 de agosto de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 21 de agosto de 2021

Próximas partidas