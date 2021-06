Sport x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (6), pela segunda rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Atlético-MG visita o Sport neste domingo (6), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, visando a primeira vitória na competição. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sport x Atlético-MG DATA Domingo, 6 de junho de 2021 LOCAL Ilha do Retiro - Recife HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Paulo (SP) e Anderson José de Moraes (SP)

Quarto árbitro: Rodrigo José Pereira (PE)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistente VAR: Fabio Rogerio Baesteiro (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Galo bsuca a vitória no Brasileirão / Foto: Bruno Cantini / Atlético-MG

O SporTV e Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, às 20h30. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com derrota para o Fortaleza na rodada de estreia do Brasileirão, o Atlético-MG se recuperou no meio da semana ao vencer o Remo por 2 a 0 na Copa do Brasil.

Para a segunda rodada do Brasileiro, o técnico Cuca pode ter duas baixas: o meia Hyoran e o volante Tchê Tchê, além de Guga e Guilherme Arana, na seleção olímpica do Brasil, Junior Alonso, Alan Franco, Savarino e Eduardo Vargas, com duas respectivas seleções, disputando as Eliminatórias da Copa de 2022.

Já o Sport empatou com o Internacional na rodada de estreia, e agora busca a primeira vitória no torneio.

Para o duelo contra o Galo, o técnico Umberto Louzer conta com o retorno de Neilton, recuperado de lesão.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver, Igor Rabello e Dodô; Allan (Jair), Tchê Tchê (Zaracho) e Nacho Fernández; Savinho (Sasha), Hulk e Marrony.

Provável escalação do Sport: Mailson; Patric, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Júnior Tavares e Thiago Neves; Moccelin (Gustavo), Jonas Toró e Mikael.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 30 de maio de 2021 Remo 0 x 2 Atlético-MG Copa do Brasil 2 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Remo Copa do Bbrasil 10 de junho de 2021 19h (de Brasília) Atlético-MG x São Paulo Brasileirão 13 de junho de 2021 16h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 (5) x 1 (3) Sport Pernambucano 23 de maio de 2021 Internacional 2 x 2 Sport Brasileirão 31 de maio de 2021

Próximas partidas