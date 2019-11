Sport ataca Flamengo por 1987, contesta hepta e promete processar Rubro-Negro

“Quem é campeão não precisa estar todos os anos provando que é”, rebate Sport após “heptacampeão” do Fla nas redes sociais

Campeão do Campeonato Brasileiro 2019 neste último final de semana, o reacendeu a polêmica que dura 32 anos acerca do Brasileirão de 1987. O clube postou nas mídias sociais ser “heptacampeão” da competição nacional. O presidente do Sport, por sua vez, Milton Bivar, afirmou que irá processar o clube carioca por insistir na titulação.

Por determinação do Supremo Tribunal Federal, o Sport é considerado o único campeão do título de 1987, tpitulo no qual foi acrescentado pelo Flamengo na soma das taças do Brasileirão.

Mais um título para a conta do #Mengão!

Um ano de conquistas e muita comemoração para a Nação Rubro-Negra.

O Azeite Royal tem um imenso prazer de estar ao seu lado nesse #hepta! #acimadetudorubronegro #heptabrasileiro #azeiteroyaleflamengo #parceriacampeã#patrocínio pic.twitter.com/r1svnDYTeI — Flamengo (@Flamengo) November 24, 2019

Em entrevista ao GloboEsporte.com, o presidente do Sport disse: “Há 32 anos fomos campeões e o Flamengo fica querendo dizer que é dele. Eu não preciso dizer. E não será porque o Flamengo vem todo ano com essa historinha que eu vou precisar dizer. Todo ano tem algo e isso terá que parar”.

“Tem uma ação lá em Brasília, que eu estou gastando R$ 200 mil com advogados e uma hora isso terá que parar. Vou entrar com um processo para reaver esse custo, porque não posso toda hora ficar pagando por isso”, disse.