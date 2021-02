Spezia x Milan: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Neste sábado (13), o Milan visita o Spezia no estádio La Fiorita, a partir das 16h45 (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeoanto Italiano. A partida será transmitida pela SporTV, na TV fechada. Na Goal, você poderá acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

A partida será transmitida pela SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

Lutando contra o rebaixamento, o Spezia quer se impor diante do forte rival. O time pode ter Pobega de volta, após cumprir suspensão, enquanto Leo Sena está fora. Já Terzi deve ficar fora devido a lesão, assim como Nzola e Piccoli.

Provável escalação da Spezia: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Após retomar a liderança do Campeonato Italiano, o Milan quer o triunfo fora de casa para seguir à frente dos rivais. Para o duelo deste sábado, os Rossoneri têm dúvidas quanto as condições físicas de Calabria, Tonali e Brahim Diaz. Por outro lado, Çalhanoglu deve retornar ao time titular.

