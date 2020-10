Spezia x Juventus: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Com a possível volta de Cristiano Ronaldo, duelo é válido pela sexta rodada da Serie A; veja onde acompanhar na TV e na internet

Após perder para o Barça no meio de semana, a visita o Spezia, neste domingo (01), às 11h (de Brasília), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Spezia x Juventus DATA Domingo, 01 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Dino Manuzzi - Cesena, ITA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pela TNT, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há duas rodadas na , e vindo de uma derrota em casa para o Barcelona, na Liga dos Campeões, a Juventus visita o Spezia buscando reencontrar o caminho das vitórias. E para isso, nada melhor do que contar com Cristiano Ronaldo, que foi liberado pelo departamento médico do clube após ter contraído a Covid-19. Mesmo assim, a presença do português na partida ainda não está 100% garantida.

Do outro lado, o Spezia espera usar o fator casa para surpreender e chegar a sua segunda vitória na competição. Com nove pontos somados em cinco partidas, a Velha Senhora ocupa apenas a quinta colocação na tabela, enquanto os donos da casa, com cinco, ocupam o 14ª lugar.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Spezia: Krapikas; Ferrer, Dell’Orco, Chabot, Vignali; Mora, Ricci, Deiola; Verde, Piccoli, Farias.

Provável escalação do Juventus: Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci e Danilo; Bentancur, Rabiot e Kulusevski; Dybala, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo (Alvaro Morata).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPEZIA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 2 Spezia Serie A 25 de outubro de 2020 Cittadella 0 x 2 Spezia Coppa 28 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benevento x Spezia Serie A 7 de novembro de 2020 14h (de Brasília) Spezia x Copa Itália 21 de outubro de 2020 14h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 1 x 1 Verona Serie A 25 de outubro de 2020 Juventus 0 x 2 28 de outubro de 2020

Próximas partidas