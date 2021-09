Spezia x Juventus: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam nesta quarta-feira (22), às 13h30 (de Brasília), pela quinta rodada da Serie A; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Juventus visita o Spezia nesta quarta-feira (22), às 13h30 (de Brasília), no Alberto Picco, pela quinta rodada da Serie A italiana. O jogo terá transmissão ao vivo da Fox Sports , na TV fechada, e no novo serviço de streaming da Disney, o Star+ . Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Spezia x Juventus DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2021 LOCAL Estádio Alberto Picco - La Spezia, ITA HORÁRIO 13h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gianluca Aureliano (ITA)

Assistentes: Dario Cecconi e Niccolo Pagliardini (ITA)

Quarto árbitro: Niccolo Baroni (ITA)

VAR: Paolo Silvio (ITA)

Assistente VAR: Marco Bresmes (ITA)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports , na TV fechada, e o novo serviço streaming da Disney, o Star+ , transmitem o jogo desta quarta-feira (22). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual o número da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73,74

CLARO/NET TV HD: 573, 574

VIVO TV HD: 573, 574

TELECOM: 206, 207

BRISANET: 34, 35

Por satélite:

SKY: 194, 195

SKY HD: 594, 595

CLARO TV: 73, 74

CLARO TV HD: 573, 574

VIVO TV: 465, 468

VIVO TV HD: 876, 877

OI TV HD: 163, 139

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Spezia tem um ínicio semelhante ao da Juventus, já que só empatou em quatro partidas, somando apenas quatro pontos. Para este duelo o técnico, Thiago Motta, não deve contar com Ebrima Colley, Arkadiusz Reca, Kevin Agudelo e Léo Sena todos machucados.

Já a Juventus, sem Cristiano Ronaldo e com um pessímo ínicio da tempora na Serie A italiana, tenta de alguma se recuperar no campeonato, já que em quatro partidas conquistou apenas 2 pontos, apesar de começar na Champions League com um bom resultado, contra o Malmö. Para essa partida os brasileiros Arthur e Kaio Jorge estão fora machucados.

Provável escalação do Spezia: Zoet; Abdou, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Maggiore, Sala; Verde, Gyasi e Antiste.

Provável escalação da Juventus: Szczensy; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata e Dybala.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPEZIA

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 0 x 1 Udinese Serie A 12 de setembro de 2021 Venezia 1 x 2 Spezia Serie A 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Milan Serie A 25 de setembro de 2021 10h (de Brasília) Hellas Verona x Spezia Serie A 3de outubro de 2021 10h (de Brasília)

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Malmö 0 x 3 Juventus Champions League 14 de setembro de 2021 Juventus 1 x 1 Milan Serie A 19 de setembro de 2021

Próximas partidas