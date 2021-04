Spezia x Inter de Milão: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times se enfrentam nesta quarta (21), às 15h45 (de Brasília), pela 32ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A Inter de Milão, querendo manter a boa vantagem na liderança, vai visitar o Spezia nesta quarta-feira (21), às 15h45 (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Spezia x Inter de Milão DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Stadio Alberto Picco - La Spezia, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Daniele Chiffi

Assistentes: Salvatore Longo e Matteo Bottegoni

Quarto árbitro: Manuel Volpi

VAR: Paolo Valeri

Assistentes VAR: Alessandro Giallantini

ONDE VAI PASSAR?



O Spezia joga em casa contra a líder do Italiano / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canai que vai passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SPEZIA

O Spezia é o 14º colocado na Serie A, com 32 pontos conquistados e uma sequência irregular. Ainda assim, são sete pontos de vantagem em relação ao primeiro time na zona do rebaixamento.

Federico Mattiello e Riccardo Saponara não estão disponíveis para Vincenzo Italiano para o jogo, e devem ser as únicas ausências da equipe.

Provável escalação do Spezia: Provedel; Ferrer, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias

INTER DE MILÃO

A Inter é líder da Serie A com uma boa vantagem em relação ao Milan, segundo colocado, são nove pontos a mais. Na última rodada, porém, o time acabou com uma sequência de vitórias, ficando apenas no empate com o Napoli.

Antonio Conte não deve ter muitos problemas para escalar o time, a única ausência confirmada é de Kolarov, enquanto Vidal aparece apenas como dúvida.

1⃣5⃣ jogos de invencibilidade ✅

9⃣ pontos de vantagem para o 2º ✅



Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SPEZIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 4 x 1 Spezia Serie A italiana 18 de abril de 2021 Spezia 3 x 2 Crotone Serie A italiana 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Genoa x Spezia Serie A italiana 24 de abril de 2021 10h (de Brasília) Verona x Spezia Serie A italiana 01 de maio de 2021 10h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Napoli 1 x 1 Inter de Milão Serie A italiana 18 de abril de 2021 Inter de Milão 1 x 0 Cagliari Serie A italiana 11 de abril de 2021

Próximas partidas