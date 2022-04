Spezia x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 21/22

Spezia e Inter de Milão se enfrentam nesta sexta-feira (15), no Alberto Picco, a partir das 14h (de Brasília), pela 33ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Spezia x Inter de Milão DATA Sexta-feira, 15 de abril de 2022 LOCAL Estádio Alberto Picco - La Spezia, Itália HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, no Alberto Picco. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Na briga pelo título do Campeonato Italiano, a Inter de Milão vai em busca de mais uma vitória na competição. Atualmente, a equipe ocupa o segundo lugar, com 66 pontos conquistados, mas com um jogo a menos. O Milan, atual líder, tem 68 pontos.

O Spezia, por sua vez, segue sua briga para se distanciar da zona de rebaixamento. Agora, a equipe está na 15ª posição, com 33 pontos conquistados, nove pontos de diferença para o primeiro colocado da zona.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SPEZIA

JOGO CAMPEONATO DATA Spezia 1 x 0 Venezia Serie A 2 de abril de 2022 Empoli 0 x 0 Spezia Serie A 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Torino x Spezia Serie A 24 de abril de 2022 A definir Spezia x Lazio Serie A 1 de maio de 2022 A definir

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 0 x 1 Inter de Milão Serie A 3 de abril de 2022 Inter de Milão 2 x 0 Verona Serie A 9 de abril de 2022

Próximas partidas