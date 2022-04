Spezia x Inter de Milão: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Italiano 21/22

A bola vai rolar nesta sexta-feira (15) para Spezia e Inter de Milão, em partida válida pela 33ª rodada da Serie A italiana, a partir das 14h (do horário de Brasília). Com uma vitória, a Inter pode assumir a liderança de forma provisória.

Vindo de vitória por 2 a 0 diante do Verona, a Inter ocupa o segundo lugar da competição, com 66 pontos, e quer continuar brigando pelo título. O Spezia, por sua vez, vem de um empate diante do Empoli por 0 a 0, ocupando a 15ª posição da competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, a Inter de Milão deve ir com força máxima para, pelo menos, tomar a liderança de forma provisória. Com isso, a equipe conta com o retorno de Lautaro Martínez, que estava suspenso. No entanto, o time terá a ausência de Stefan de Vrij, lesionado.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Spezia terá apenas o desfalque de Léo Sena, lesionado. Dessa forma, manterá o mesmo time dos últimos jogos.

Possível escalação do Spezia: Provedel; Adou, Elic, Nikoulaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Agudelo, Gyasi, Bastoni; e Manaj.

Possível escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, Dimarco e D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko.

DESFALQUES

SPEZIA:

Getty Léo Sena: lesionado

INTER DE MILÃO:

Getty

Stefan de Vrij: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Spezia e Inter de Milão será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, nesta sexta-feira (15). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.