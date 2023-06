Spezia x Verona ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do playoff de rebaixamento do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste domingo (11), pela decisão de quem fica e quem cai na Serie A Italiana; veja como acompanhar na internet

O Spezia recebe o Verona neste domingo (11), às 15h45 (de Brasília), em jogo válido pelo playoff de rebaixamento do Campeonato Italiano 2022/23. Ou seja, o vencedor escapa da segunda divisão da Itália para a próxima temporada. A partida acontece no Mapei Stadium, com transmissão do canal ESPN 4 e do streaming Star+, enquanto na GOAL você pode acompanhar o encontro em tempo real.

Esse confronto para decidir quem vai ser rebaixado e quem vai se manter na primeira divisão não é comum na Serie A Italiana, mas a federação do país optou pelo duelo entre o primeiro colocado da zona de rebaixamento, Verona, e pelo clube logo acima do Z-3, Spezia, que empataram em pontos (os dois somaram 31 unidades).

No último encontro entre as duas equipes, em 5 de março deste ano, os Bianconeri e os Butei empataram em 0 a 0. Seus últimos jogos pelo torneio, inclusive, foram marcados por derrotas: o Verona acabou derrotado por 3 a 1 para o Milan, enquanto o Spezia cedeu a vitória à Roma, por 2 a 1.

Prováveis escalações

Spezia: Zoet; Wisniewski, Ampadu e Nikolaou; Ekdau, Zurkowski, Esposito, Bourabia e Reca; Shomurodov e Nzola. Técnico: Leonardo Semplici.

Verona: Montipo; Magnani, Hien e Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Sulemana e Depaoli; Ngonge e Duric. Técnico: Marco Zaffaroni.

Desfalques

Spezia

Amian (suspenso) e Gyasi.

Verona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?