Spezia x Napoli o vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela 21ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Napoli visita o Spezia na manhã deste domingo (5), no estádio Alberto Picco, a partir das 8h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. A partida será transmitida pela ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

Vindo de duas derrotas consecutivas, o Spezia sabe que terá uma parada duríssima pela frente para quebrar a sua sequência negativa. Os recentes resultados fizeram a equipe cair na tabela para o 17º lugar, com 18 pontos. Gyasi cumpre suspensão, enquanto Nzonla e Bastoni estão no departamento médico.

Já o Napoli quer o quinto triunfo seguido para seguir sua caminhada a passos largos rumo ao título nacional. A fase é tão positiva que o técnico Luciano Spalletti tem todos os jogadores à disposição.

Prováveis escalações

Escalação do provável Spezia: Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Esposito, Ampadu, Bourabia, Reca; Verde, Shomurodov.

Escalação do provável Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Desfalques

Spezia

Emmanuel Gyasi cumpre suspensão, enquanto M'Bala Nzola e Simone Bastoni estão lesionados.

Napoli

Sem desfalques confirmados.

Quando é?