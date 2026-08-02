O português José Mourinho voltou ao Real Madrid ciente de que a missão desta vez é diferente de qualquer etapa anterior de sua trajetória como treinador. O experiente comandante, de 63 anos, não busca apenas devolver a equipe aos pódios de títulos, mas também recuperar seu prestígio após uma temporada conturbada vivida pelo clube em 2025-2026.

E para alcançar esse objetivo, o "treinador excepcional" fez questão de montar um elenco que se alinhe à sua visão técnica, e o vestiário do Real Madrid passou por grandes mudanças com diversas contratações, com destaque para Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, enquanto a diretoria ainda trabalha para completar o projeto com a contratação de Yan Diomande e, o mais importante, Rodri, astro do Manchester City.

Mourinho enxerga que o jogador coroado com a Bola de Ouro e a última Copa do Mundo é a peça de que o meio-campo do Real Madrid precisa para liderar o novo projeto, superando em sua visão as opções atualmente disponíveis, como Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni e Arda Güler, segundo informou o jornal espanhol "Marca".

O começo foi com Deco

Desde seus primeiros passos no mundo da direção técnica, Mourinho sempre se apoiou em um jogador capaz de controlar o ritmo do jogo e comandar o meio-campo.

No Porto, com quem conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa, Deco era o cérebro da equipe, enquanto Costinha assumia as funções defensivas e de posicionamento.

E Deco, atual diretor esportivo do Barcelona, tornou-se o jogador de maior destaque no projeto de Mourinho àquela época, tendo disputado sob seu comando 106 partidas, o maior número de jogos que disputou sob a supervisão de qualquer treinador em sua carreira, marcando 23 gols e servindo outros 69.

Lampard: a chave do sucesso do Chelsea

Mourinho seguiu depois para o Chelsea, onde criou uma das maiores versões da história do clube e o conduziu a dois títulos consecutivos da Premier League, encerrando uma espera de meio século.

E Frank Lampard foi a pedra angular de seu projeto, sendo que só John Terry e Ricardo Carvalho o superaram em número de partidas sob o comando de Mourinho.

E embora Lampard não fosse um armador clássico, mas sim um meio-campista completo que se destacava por grandes capacidades ofensivas, o sistema do Chelsea girava em torno dele, enquanto Claude Makélélé e Michael Essien proporcionavam o equilíbrio defensivo no meio de campo.

Cambiasso e Stankovic na Inter

Quando Mourinho assumiu o comando da Inter de Milão, desejava contratar Deco, e afirmou na época: "Queremos um armador, pois sempre senti necessidade dessa posição".

Mas o negócio não se concretizou, e Wesley Sneijder se tornou o cérebro criativo da equipe, enquanto Esteban Cambiasso desempenhou o papel de líder do meio-campo que Mourinho prefere.

E Cambiasso disputou 94 partidas sob o comando do treinador português, sendo superado apenas por Javier Zanetti, Júlio César e Maicon, ao passo que Dejan Stankovic esteve entre os jogadores em quem mais confiou naquele período histórico, que viu a equipe conquistar a tríplice coroa.

Xabi Alonso: o maestro do Real Madrid

Com sua ida ao Real Madrid em sua primeira passagem, Mourinho encontrou o que buscava em Xabi Alonso.

E nenhum jogador disputou mais partidas com Mourinho no clube merengue além de Cristiano Ronaldo, depois que o treinador português fez do meio-campista espanhol o eixo da construção de jogo e o comandante das operações no meio de campo.

E Xabi Alonso, então recém-coroado com a Copa do Mundo de 2010, foi o coração pulsante da equipe de Mourinho ao longo de seus três anos no "Santiago Bernabéu".

Fàbregas e depois Matic: a busca contínua

Após sua saída do Real Madrid em 2013, Mourinho voltou ao Chelsea e convenceu Cesc Fàbregas a se juntar à equipe, tornando-se o líder do meio-campo e o principal armador, conduzindo-o a um novo título da Premier League.

E embora suas etapas seguintes com Manchester United, Tottenham, Roma e depois Fenerbahçe não tenham alcançado o mesmo sucesso, sua filosofia de se apoiar em um líder para o meio-campo não mudou.

No Manchester United e na Roma, concedeu a Nemanja Matic o papel de líder no meio de campo, ao lado de jogadores mais criativos, como Paul Pogba em "Old Trafford" e Leandro Paredes na Roma.

Já no Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg foi o eixo do meio-campo, antes de se apoiar em Fred no Fenerbahçe, depois de já tê-lo dirigido no Manchester United.

Barrenechea: preparando a chegada de Rodri

Antes de seu retorno ao Real Madrid, Mourinho conduziu uma nova experiência em Portugal, onde confiou o comando do meio-campo ao italiano Enzo Barrenechea, considerado por muitos a versão mais próxima de Rodri dentro de seu sistema tático. E hoje, parece que o treinador português encontrou o jogador que buscava há anos.

Pois, se as coisas caminharem conforme ele planeja, Rodri se tornará o novo líder do meio-campo do Real Madrid e o verdadeiro herdeiro de Toni Kroos, dando continuidade a Mourinho em sua filosofia que o acompanhou ao longo de toda a carreira, baseada na presença de um único jogador que controla o ritmo da partida e conduz a equipe do coração do campo rumo às vitórias.